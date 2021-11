Il portiere del Chelsea Kepa Arrizabalaga non sta più trovando spazio nell'undici titolare dei Blues. Per questo motivo starebbe pensando di andare in prestito nel mercato di gennaio. La Lazio di Maurizio Sarri, secondo The Sun, sarebbe interessata al portiere, tuttavia tra l'allenatore biancoceleste e ​Kepa Arrizabalaga potrebbe non scorrere buon sangue vista la litigata in campo nella finale di League Cup. Tuttavia sembrerebbe che Sarri abbia espresso interesse per il giocatore.