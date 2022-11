Dieci milioni per giocare sei minuti. Questo il bilancio dell'avventura fin qui di Luis Maximiano con la Lazio. Da gennaio però, scrive Il Tempo questa mattina, potrebbe presentarsi per lui l'occasione del rilancio. Il portiere portoghese era arrivato per fare il titolare. L'errore col Bologna alla prima giornata e l'esplosione di Provedel lo hanno relegato in panchina, ma la società non ha smesso di credere nelle sue potenzialità e non c'è l'intenzione di cederlo. Coppa Italia e Conference League nella seconda parte di stagione gli daranno la possibilità di riscattarsi.



L'ottavo di finale del trofeo nazionale tra l'altro metterà le aquile proprio difronte ai felsinei, come nell'esordio in campionato. Un segno del destino per l'ex Granada. Poi ci sarà la doppia sfida europea col Cluj a febbraio. Tre incontri sicuri, che il lusitano dovrà sfruttare per mettere in mostra le proprie capacità e far vedere di valere la cifra investita, provando anche a mettere in discussione le gerarchie.