Secondo quanto riferisce Sky Sport, Lazio e West Ham sono tornate a trattare il passaggio di Felipe Anderson a Londra. Un'improvvisa accelerata, con le parti che sono molto vicine: intesa raggiunta sulla base di 40 milioni (di cui il 25% finirà al Santos secondo gli accordi stipulati in occasione del trasferimento del calciatore alla Lazio). Ora i due club stanno discutendo le modalità di pagamento. In caso di fumata nera, gli Hammers vireranno su Bruno Fernandes dello Sporting: pronti 25 milioni di sterline per l'ex Novara, Udinese e Sampdoria.