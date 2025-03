AFP via Getty Images

. Costretto a rimanere in panchina nella trasferta di domenica scorsa persa 5-0 sul campo del Bologna che ha sorpassato proprio i biancocelesti in classifica salendo al quarto posto utile alla qualificazione alla prossima Champions League, l'attaccante argentino- La S.S. Lazio comunica che il calciatore Valentin Castellanos è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali presso Clinica Villa Mafalda. Gli accertamenti hanno evidenziato una. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per quantificare i tempi di recupero.

- Lo stesso Castellanos ha poi scritto in una storia su Instagram: "Famiglia Lazio dopo un mese di recupero dall'adduttore, dopo tanti sforzi fisici e mentali per tornare in campo, ho avuto una lesione al soleo dell'altra gamba., vedervi e sentire il vostro sostegno. Non sono abituato a questo tipo di infortuni, è tutto molto nuovo per me, ma è una cosa che può succedere. Non vedo l'ora di essere di nuovo con voi. Lavorerò per essere presto più forte e pronto ad aiutare la squadra. Forza Lazio!".

El Taty è il capocannoniere stagionale della Lazio con 12 goal segnati: 9 in campionato e 3 in Europa League su un totale di 31 presenze. L'allenatore ha bisogno di lui, anche per spazzare via le prime voci di corridoio legate a qualche dubbio sulla sua conferma in vista della prossima stagione.