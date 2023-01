La certezza della Lazio anche nel nuovo anno sarà il tandem Milinkovic-Immobile. Asse portante per tutto il 2022 biancoceleste, come scrive Repubblica questa mattina, il serbo ha confezionato 9 assist per il bomber, sui 12 totali negli ultimi 12 mesi.



Il numero 17 è fermo di fatto da ottobre, ma nell'anno solare appena concluso è stato comunque il miglior marcatore della Serie A, con 20 gol. Per lui è la quarta volta in 6 anni, meglio di chiunque altro negli ultimi 10. Smaltiti i rispettivi infortuni, entrambi fremono per tornare protagonisti in campo e riprendere col piede giusto la corsa Champions delle Aquile.