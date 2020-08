Doppia seduta per la Lazio ad Auronzo di Cadore. Dopo il pomeriggio di riposo di ieri (causa maltempo è stata annullata l’amichevole con il Fiori Barp Mas), i biancocelesti continuano ad allenarsi sotto le Tre Cime di Lavaredo. Lavoro differenziato per Patric, Correa ed Akpa Akpro, arrivati in ritiro due giorni fa. Assenti i giocatori convocati dalle rispettive nazionali. Si rivede Cataldi, che corre insieme al preparatore Fonte. Reina, invece, scalpita: potrebbe giocare domani nel test con il Padova.