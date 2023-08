Marcos Antonio saluta la Lazio. Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport si è sbloccata la trattativa tra i biancocelesti e il Paok Salonicco per il centrocampista. Lotito si è convinto ad accettare il prestito con diritto di riscatto a 6,5 milioni proposto dal club greco, che ha battuto sul tempo la concorrenza di Fenerbahce e Galatasaray.



Il patron biancoceleste spingeva per una soluzione a titolo definitivo, per rientrare dell'investimento di 10 milioni fatto un anno fa per il cartellino del calciatore brasiliano. Per questo avrebbe voluto inserire un obbligo di riscatto. Quello di Marcos Antonio invece potrebbe essere solo un arrivederci, che però intanto consente ai capitolini, almeno per il momento, di abbassare il monte ingaggi liberando spazio per l'arrivo di Guendouzi.