Domani si chiude per Provedel alla Lazio. Come riporta il sito sololalazio.it è previsto un contatto i serata con lo Spezia per definire l'affare. Dopo settimane di stallo, l'accelerata è arrivata nelle ultime ore, perché i liguri sono riusciti a trovare il sostituto per la porta. C'è l'accordo infatti con la Fiorentina per Dragowski, atteso nel week end in città per le visite mediche.



LE CIFRE - L'estremo difensore da settimane freme per arrivare alla corte di Sarri. Si giocherà il posto da titolare con Maximiano. Probabile a questo punto che possa raggiungere i suoi nuovi compagni nei prossimi giorni in Germania. Pronto per lui un contratto quinquennale a 1,3 milioni di euro a stagione. Più basse di quanto si era vociferato sono invece le cifre del trasferimento. Agli spezzini, stando alle ultime indiscrezioni, andrebbero 2,5 milioni di euro cash. Da capire se saranno poi aggiunti dei bonus al prezzo finale del cartellino.