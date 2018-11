Lazio subito in campo. La squadra si sta allenando al centro sportivo di Formello per smaltire le tossine e la tensione del pareggio contro il Milan e preparare la trasferta in terra cipriota, in Europa League, contro l'Apollon. Difficilmente verrà rischiato Leiva: a metà settimana verrà testato, per valutare un suo possibile rientro nella gara di domenica.



FORMAZIONE LAZIO - Giovedì out sia Patric sia Lukaku, indisponibili, potrebbe trovare spazio Basta, con Durmisi dall'altra parte. In attacco "el Tucu" Correa, autore del gol del pari contro il Milan, potrebbe essere confermato a fianco di Caicedo.