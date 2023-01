Allungofallito per laieri contro la. Ancora una volta i biancocelesti si sono fatti rimontare. Ancora una volta non è arrivata una vittoria dopo aver subito un gol. Ed è proprio quest'ultimo il dato che vanifica in buona parte i miglioramenti in fase difensiva di quest'anno.Alla ventesima giornata della stagione 2021-22 gli uomini di Sarri avevano incassato 37 gol. Quest'anno sono scesi a 16 diventando la seconda miglior difesa, dietro al Napoli (15)., perché 15 sono andati in fumo nelle rimonte subite e perché l'ultima volta che la Lazio ha vinto senza mantenere la porta inviolata era il 26 agosto, contro l'Inter.Tutto o quasi il lavoro di squadra per subire meno gol va quindi sprecato, perchéDelle 11 vittorie in campionato fin qui, 9 sono arrivate con clean sheet. Ma le stesse 9 vittorie erano arrivate anche l'anno scorso, quando solo 2 volte gli avversari non avevano fatto gol. La differenza è anche nei gol segnati: un anno fa erano 51, oggi 36 (peggior attacco tra le prime 5 in classifica). Ma è pur vero che da metà ottobre a ieri Immobile ha giocato pochissimo per via degli infortuni e non ci sono grandi alternative nella rosa biancoceleste per sopperire all'assenza di un bomber come Ciro. Il problema è piuttosto nel fatto cheE la fatica fisica e mentale per far creare agli avversari meno pericoli possibili viene frustrata dall'aver racimolato meno di quanto ci si potesse aspettare. Alla fine dei conti infatti con 6 punti in più l'anno scorso la Lazio non sarebbe arrivata in Champions lo stesso.