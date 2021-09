In attesa del derby contro laprevisto per domani alle ore 18:00, ecco come ci arriva lasecondo l'ex bomber bianoceleste Beppe. Queste alcune delle sue dichiarazioni rilasciate a Il Messaggero: “, ti dà le energie e l'entusiasmo per affrontare il resto del campionato con tutt'altro spirito. Sarri può risolvere tutti i problemi apparenti in un sol colpo con un'euforia, che non ti dà nessun'altra gara al mondo. Adrenalina a rilascio prolungato”.“Di simile hanno solo la tipologia di gioco. Perché, ad esempio, con Zeman il. Questo dimostra come i moduli contino sino a un certo punto, i numeri dipendono dagli interpreti e dal gioco. Quello di Sarri non è stato ancora visto”.“La Lazio non ha un mancino come me, ma ha Pedro sulla fascia che ha caratteristiche simili alle mie, anche se con un piede diverso. L'ex giallorosso mi piace molto e il mister. Sergej ha un fisico imponente, non entra subito in condizione, ma. Lo spagnolo invece èa spingersi all'attacco. Oltretutto con Sarri, se non corrono tutti a mille a centrocampo, si rischia di subire troppo dietro”.. È già a quota 6 gol, supererà i miei 17 del 1995. Con Sarri farà pure la corsa sul suo personale record e dimostrerà a tutta l'Italia che il suo valore è assoluto. Purtroppo, lo dico anche per la mia esperienza, in Nazionale è più difficile confermarlo, viene cercato meno nello spazio, ma criticare ancora Immobile è assurdo.”.