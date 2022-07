Ancora non si sblocca la questione Provedel. Lazio e Spezia sono vicine ad un accordo, ma non c'è ancora la quadra sui 500mila euro che ballano tra domanda e offerta. E nel frattempo i biancocelesti si guardano intorno. Tra le alternative in ballo per il vice-Maximiano, Silvestri non convince Sarri. Nelle ultime ore sta avanzando invece la candidatura di Sportiello. A riportare la notizia è Il Messaggero.



Dopo la telenovela Carnesecchi, conclusasi in un nulla di fatto, i capitolini tornano quindi a guardare in casa Atalanta per un portiere. Gli orobici però, proprio per via dei tempi di recupero del giovane talento azzurro, difficilmente vorranno privarsi di un secondo d'esperienza alle spalle di Musso. Il fatto però che il classe '92 abbia il contratto in scadenza tra un anno potrebbe favorire l'approccio per provare a intavolare una trattativa. Resta sullo sfondo l'opzione Terracciano della Fiorentina.