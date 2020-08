In uscita Adekanye e Caicedo. Il primo chiede spazio, vorrebbe giocare di più, ma è consapevole che la concorrenza a Formello è alta: ha attirato l’interesse di squadre inglesi, francesi e olandesi. Così si legge sull’edizione odierna de Il Messaggero. Il “Panterone”, invece, considera terminata la sua esperienza in biancoceleste: ha ricevuto offerte importanti dal Qatar, ma piace anche all’Atalanta che l’avrebbe individuato come erede di Zapata, in caso di partenza del colombiano.