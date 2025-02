Getty Images

Il rinnovo dicon lanon è più scontato. Almeno non quanto si riteneva in casa biancoceleste dopo che nelle scorse settimane il direttore sprotivoaveva dichiarato che non c'erano problemi per i prolungamenti di contratto . A fare il punto della situazione ci pensa oggi il Messaggero. Il portiere greco attualmente è legato al club da un accordo fino al 2028, ma in rosa è uno dei meno pagati (180mila euro a stagione). Negli ultimi mesi con l'entourage sebrava essere stato trovato un accordo per un adeguamento di ingaggio (circa un milione), prorogando la scadenza al 2029. La situazione però adesso è cambiata.

Secondo il quotidiano romano i rapporti tra il club e i procuratori di Mandas non sono più così idilliaci come prima. Il ragazzo si aspettava di giocare di più, pur avendo ben chiara la gerarchia sin dall'inizio. A maggior ragione in quest'ultimo periodo in cui il rendimento di Provedel è calato,Per lui infatti in questa stagione ci sono state soloNelle prossime settimane, tra la sfida ai quarti di finale della coppa nazionale con l'Inter e gli ottavi in Europa dovrebbe avere altre occasioni per mettersi in mostra, ma al termine della stagione il club dovrà prendere una decisione sul futuro del calciatore, che ha bisogno di giocare con continuità per proseguire il suo percorso di crescita.