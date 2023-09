Non è ancora tornato ad allenarsi in gruppo con la Lazio Luca Pellegrini. Il terzino biancoceleste aveva accusato un fastidio al polpaccio prima dello scorso week-end e non si era allenato con i compagni a Formello. E anche ieri, alla ripresa degli allenamenti, non si è visto. Sarri spera di averlo a disposizione per sabato, contro la Juventus. Prima dello stop c'era anche l'ipotesi di farlo partire titolare allo Stadium. Ora il tecnico si augura di poterlo portare almeno in panchina.



Con il rientro dei nazionali entro domani, è verosimile che la rosa della Lazio tornerà a lavorare al completo non prima di giovedì. Se per quella data Pellegrini non si sarà ancora ristabilito, allora la sua presenza sabato alle 15 a Torino sarà da considerare in forte dubbio.