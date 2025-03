Lazio, società scontenta dell'operato di Baroni in questo periodo: ecco cosa non va a Formello

Getty Images

o per l'andamento altalenante della. Non basta cheabbia riportato la squadra ai quarti di finale di Europa League dopo 7 anni e sia lì a giocarsi il posto in Champions. La società biancoceeste in questo periodo non è comunque soddisfatta dell'operato del tecnico e il 5-0 subito ieri a Bologna è stato l'episodio definitivo che ha fatto emergere tutte le problematiche. Come riporta stamattina Il Messaggero,il mancato impiego dei nuovi acquisti, se non per sporadiche apparazioni, e l'aver imbrigliato la squadra all'interno di un sistema di gioco non più così camaleontico come era stato in avvio di stagione. Fattore questo che era stato decisivo per i buoni risultati nella prima parte dell'anno.

secondo la dirigenza del club, per quanto era stato costruito in precedenza; anche se non c'erano aspettative precise all'avvio di questo nuovo ciclo della Lazio. Secondo quanto scrive il quotidiano romano,Duarante questa sosta per le nazionali (probabilmente nel week-end) è in programma un incontro nel quartier generale biancoceleste per parlare proprio di questo aspetto. C'è da concludere al meglio una stagione, tra Europa e Serie A. Tutte le altre valutazioni verranno fatte poi in estate, ma la società di fatto pretende ora dal tecnico un'inversione repentina di rotta, tornando sul percoso che tanti buoni risultati aveva prodotto nella prima parte dell'anno.