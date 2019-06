Suggestione Robben per la Lazio. Come riporta il Tempo, dopo l'idea affascinante Buffon - da sempre legato alla Curva Nord della Lazio - ora in casa biancoceleste il nome che accende la fantasia è Arjen Robben. Già 12 mesi fa i tifosi avevano cullato l'idea di averlo a Roma, dal 30 giugno si svincola dal Bayern Monaco, e sognare è lecito.



SOGNO ALLA KLOSE - Tare ha già sorpreso tutti con l'arrivo di Klose alla Lazio, ora vuole riprovare il colpaccio dalla Germania. Il classe '84 è stato a lungo tormentato dagli infortuni e cerca l'ultimo contratto della carriera. L'idea affascina, Tare potrebbe farci un pensierino.