La Lazio sogna Rodrigo De Paul. Nel caso in cui non andasse in porto l’operazione per Ricci del Torino, i biancocelesti vireranno sull’ex capitano e numero 10 dell’Udinese, fuori dal progetto tecnico di Simeone all’Atletico Madrid. C’è da battere la concorrenza del Galatasaray, come riporta Il Tempo.