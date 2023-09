Sospiro di sollievo in casa Lazio per Luca Pellegrini. Per il terzino sinistro biancoceleste sono eslcuse lesioni ai legamenti del ginocchio. Era uscito dolorante a metà primo tempo durante la sfida contro l'Atletico Madrid dopo un duro contrasto, ma fortunatamente per lui non si tratta di nulla di grave. Una semplice distorsione per la quale ha già iniziato a sottoporsi a protocolli fisioterapeutici di recupero. Il classe '99 vuole esserci già sabato contro il Monza, mettendosi subito a disposizione di mister Sarri.