Non c'è traccia dei nomi di Romagnoli e Patric nel referto che l'arbitro La Penna dopo Bologna - Lazio. Sospiro di sollievo quindi in casa biancoceleste: i due difensori saranno entrambi a disposizione contro la Roma domenica prossima. A riportare la notizia questa mattina è Il Messaggero.



Nel finale di gara del Dall'Ara si era accesa qualche scintilla tra i giocatori al rientro negli spogliatoi. Nel tunnel sembrava fossero addirittura volate parole grosse e, secondo alcune voci circolate nel week-end, anche qualche spintone. Niente di tutto questo è stato però rilevato dagli ufficiali di gara e gli ispettori della FIGC hanno riportato solo il resoconto di un battibecco verbale tra i calciatori delle due squadre. Tensioni post-gara immediatamente rientrate nei ranghi e per le quali non sono previste sanzioni gravi o squalifiche.