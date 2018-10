Un'altra partita da dimenticare, quella in Germania della Lazio. La squadra di Inzaghi non riesce a scrollarsi di dosso il derby e finisce per incappare in una pesante debacle. Con solo due note positive, seppure marginali.



NOTE POSITIVE - La prima riguarda l'esordio di Berisha, come riporta Cittaceleste.it. Il kosovaro ha giocato 25 minuti, ha messo minutaggio nelle gambe, ha provato a dare idee e geometrie alla squadra in un momento complicato. L'altra riguarda i risultati dagli altri campi. Il Limassol è stato indigesto per il Marsiglia, ora la Lazio si giocherà tutto nella doppia sfida contro i francesi.