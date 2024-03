Lazio, soltanto De Bruyne e Kimmich meglio di Luis Alberto

Federico Russo

Dopo un periodo complicatissimo, che ha portato alle dimissioni di Maurizio Sarri, la Lazio è tornata a vincere nel derby contro il Frosinone: 3 punti fondamentali che per i biancocelesti sono un ventata d'aria fresca. La situazione di classifica rimane tuttavia deficitaria: infatti si trovano al nono posto con 43 punti, a -11 dal Bologna quarto e -8 dal quinto posto della Roma, che a fine anno potrebbe valere la Champions League. La "nuova" Lazio targata Igor Tudor dovrà ripartire dal recupero della solidità difensiva ultimamente smarrita, dall'utilizzo di una proposta di gioco di qualità senza dimenticare l'aspetto psicologico e il ritrovamento dell'entusiasmo. Sarà fondamentale l'apporto dei giocatori simbolo dei biancocelesti; tra questi è impossibile non menzionare Luis Alberto, da anni fra i migliori centrocampisti del nostro campionato, e non solo.



IL PUNTO - Infatti nelle ultime sette stagioni (dal 2017-2018) solamente Kevin De Bruyne (79) e Joshua Kimmich (62) hanno fornito più assist di Luis Alberto (58) tra i centrocampisti nei top 5 campionati europei(OptaPaolo). Dato che testimonia quanto "Il Mago" sia decisivo nella Lazio: è indubbio che lo spagnolo classe 1992 abbia una rilevanza non soltanto negli ultimi 15 metri, ma anche nello sviluppo dell'azione. Nella gestione Sarri è migliorato anche nell'apporto alla fase difensiva, diventando di fatto un centrocampista totale. Nel weekend che ha visto lo spagnolo protagonista nel match contro il Frosinone è arrivato il sesto assist del suo campionato che ha permesso ai biancocelesti di passare in vantaggio contro i ciociari.



NUMERI A CONFRONTO - Lo spagnolo nel corso delle stagioni in biancoceleste ha avuto un rendimento costante, soprattutto nei numeri: non soltanto i due exploit(2017-2018 con 11 gol e 14 assist;2019-2020 con 6 gol e 16 assist) infatti anche nel corso della altre stagioni ha messo a referto numeri eccellenti, soprattutto per un centrocampista. Nella stagione attuale sono 4 le reti e 6 gli assist, in quella passata sono stati 6 i gol e 7 i rifornimenti ai compagni. Senza dimenticare le stagioni 2020-2021(9 reti e 2 assist) e la successiva conclusa con 5 reti e 11 assist. Un dato balza quindi all'occhio, gran parte dei risultati sportivi passa dall'estro e dalle magie di Luis Alberto, soprattutto considerata la partenza in estate di Milinkovic-Savic.