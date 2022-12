La Lazio sembra aver sciolto le riserve per il ritiro di dicembre. Secondo quanto scrive oggi Repubblica il team manager Derkum sarebbe attualmente in Turchia per svolgere alcuni sopralluoghi sulle strutture che dovrebbero ospitare i biancocelesti. Salvo ripensamenti, nei prossimi giorni dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni lo spostamento della squadra nella località di Belek, sulle coste meridionali del paese, da lunedì 12 a martedì 20. Saranno inoltre disputate due amichevoli dalle Aquile, in preparazione della ripresa del campionato. Una molto probabilmente contro il Galatasary.