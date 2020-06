Sospiro di sollievo per quanto riguarda le condizioni del centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic: la risonanza prevista per oggi alle 18 in Paideia, a Roma, è stata annullata dopo un consulto medico riguardo al ginocchio infortunato, tenutosi nel pomeriggio, che ha ritenuto non grave la situazione di questo.



SOLO UNA BOTTA, QUALCHE GIORNO DI STOP - L'ansia, la preoccupazione delle ultime ore va via via scemando; nessuna risonanza per Milinkovic, si tratta di una botta al ginocchio, il serbo resterà qualche giorno a riposo.