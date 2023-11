"Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Mattia Zaccagni è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli accertamenti al momento non hanno evidenziato lesioni strutturali a carico del ginocchio destro, a seguito del trauma riportato nel corso della partita di ieri sera. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale quotidiano presso Lazio Lab".



SPERANZA DERBY - Il centrocampista classe '95 è uscito al minuto 63 dell'ultima sfida di Champions League contro il Feyenoord ed è apparso da subito molto dolorante: le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore per comprendere quante possibilità ci siano di strappare una convocazione ed eventualmente scendere in campo nel derby di domenica (ore 18) contro la Roma.