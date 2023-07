La vicenda Djibril Sow, centrocampista svizzero che nelle scorse ore la Lazio aveva praticamente preso salvo mettere tutto in stand by a causa dei dubbi del diretto interessato, assume nuovi connotati. Il punto è ancora questo, con la Lazio che ha definito gli accordi con l'Eintracht (12 milioni più 2 di bonus) e con l'entourage del giocatore per un contratto di 5 anni da 2,5 milioni a stagione. L'inserimento del Siviglia lo ha fatto riflettere, così come i dubbi che sembrava avere il tecnico Maurizio Sarri, e ancora non è arrivata la sua risposta. Entro l'inizio della prossima settimana, comunque, la vicenda dovrebbe essere risolta in un modo o nell'altro.