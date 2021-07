Tra i vari profili tornati in auge negli ultimi giorni per l'attacco della Lazio vi è anche Josè Maria Callejon. Lo spagnolo al momento è in ritiro con la Fiorentina, ma vuole cambiare aria. Sarebbe un'occasione visto che il club viola lo libererebbe per poco. Come riporta Repubblica però, nonostante la pista Callejon può essere un'opportunità il club biancoceleste smentisce eventuali interessi per il giocatore.