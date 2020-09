Continua la girandola di nomi per la difesa della Lazio. Un colpo per la retroguardia è certo vista l'uscita di Bastos. Il profilo che interessa di più è quello di Kumbulla, ma nel frattempo, dovesse slittare l'arrivo dell'albanese, Tare si sta guardando intorno. Come riporta La Gazzetta dello Sport, un altro profilo che rientra nell'interesse della società biancoceleste è quello di Ozan Kabak. Si tratta di un difensore turco dello Schalke 04, classe 2000 che ha già esordito con la Turchia. In passato ha giocato anche al Galatasaray e allo Stoccarda.