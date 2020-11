C'è una questione importante da risolvere in casa Lazio. Si tratta ovviamente del reintegro di Angelo Peruzzi. Il club manager è una figura determinante della società biancoceleste. Funge da collante tra i calciatori e i piani alti del club. Se spesso e volentieri la squadra di Inzaghi si professa una famiglia è soprattutto grazie al lavoro di Peruzzi dietro le quinte. Anche per questo motivo lo spogliatoio ha accusato questa situazione. Tutti i calciatori, chi più e chi meno, hanno contattato l'ex portiere per convincerlo a tornare. Manca solamente Lotito. Come riporta Il Messaggero l'incontro potrebbe andare in scena dopo la partita contro il Dortmund, perciò tra giovedì e venerdì. In alternativa sarebbe pronto Matric, ma calciatori e staff vogliono solamente Peruzzi.