Lazio, spunta la pista Neuhaus: la formula per arrivare al centrocampista

La Lazio mette nel mirino un centrocampista del Borussia Monchengladbach. Si tratta di Florian Neuhaus, classe '97 di nazionalità tedesca. Come riportato dal Corriere dello Sport, su di lui ci sono anche Napoli e Siviglia. L'obiettivo dei biancocelesti è quello di arrivare a un accordo per il prestito con opzione per il riscatto fissata tra i 10 e i 15 milioni.