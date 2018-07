"Idea Schurrle per la Lazio", scrive Il Tempo. Spunta anche il tedesco del Borussia Dortmund, può essere lui mister X. Nelle ultime ore è emerso un interessamento di Tare per l'ala in uscita dal BVB. Il club lo ha escluso dall'amichevole con il Manchester City nella tournée americana e lo ha rispedito in Germania con il suo agente in cerca dalla soluzione giusta. C'è una trattativa con il Crystal Palace, la Lazio può inserirsi offrendo al tedesco il palcoscenico dell'Europa League.