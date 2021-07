Mentre Joaquin Correa si gode la vacanza in seguito alla vittoria della Copa America con l'Argentina, la Lazio continua ad organizzare il proprio mercato considerandolo in partenza. Stando ai piani di Tare (ieri a pranzo con Lotito proprio per parlare di trattative) i soldi derivanti dalla cessione di Correa servirebbero per portare nella capitale Brandt e Basic, con i quali sono stati da tempo intensificati i contatti. Al momento su Correa sembra essersi defilato il Psg. Rimangono in corsa l'Arsenal e il Tottenham, e come riporta Il Corriere dello Sport spunta un altro club dalla Premier League. Si tratta dell'Everton. La Lazio per il Tucu chiede almeno 35 milioni di euro.