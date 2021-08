Non è più un segreto che il futuro di Joaquin Correa alla Lazio sia in bilico. Il Tucu ha più volte manifestato l'intenzione di voler lasciare i biancocelesti, ma per ora sono stati registrati solo flebili interessi nei confronti dell'argentino. A proposito di interessi e sondaggi, si aggiunge un altro club inglese per Correa. Come riporta Il Messaggero, oltre a Everton e Leicester ecco spuntare anche l'Aston Villa che ha appena ceduto Grealish al Manchester City per 100 milioni di sterline (117 milioni di euro circa). In Italia il Tucu rimane in orbita Inter.