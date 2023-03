Prosegue il valzer di nomi intorno alla Lazio. Alla lista dei possibili obiettivi biancocelesti per rinforzare la rosa in caso di qualificazione Champions si aggiunge oggi il capitano del Sassuolo, Domenico Berardi. A dare la notizia dell'interessamento è Il Messaggero. Oltre a un innesto di prima fascia a centrocampo, Sarri avrà bisogno di aumentare quantità e qualità anche nel reparto avanzato e il profilo dell'esterno neroverde e della Nazionale, (italiano e con già parecchi anni di esperienza in A) calzerebbe alla perfezione per le esigenze del tecnico toscano.



Secondo il quotidiano, alla Lazio Berardi potrebbe fare a 28 anni il definitivo salto di qualità nella propria carriera. Di sicuro però con un contratto rinnovato un anno fa fino al 2027 e una valutazione che parte da almeno 20 milioni di euro l'eventuale trattativa non si prospetta affatto facile per i biancocelesti.