Nome a sorpresa in orbita Lazio per il ruolo di vice-Provedel. Secondo RMC Sport, i biancocelesti sarebbero fortemente interessati da Hugo Lloris, portiere del Tottenham che a sua volta avrebbe anche già espresso il suo gradimento per la possibile meta. Dopo 11 stagioni con gli Spurs, il trentaseienne estremo difensore francese avrebbe voglia di cambiare aria, anche perché ormai ha perso la titolarità dopo l'arrivo di Vicario. Il club londinese peraltro nella prossima stagione non giocherà neppure le coppe europee e così lo spazio per ritagliarsi minuti in campo per il nazionale transalpino si riduce ulteriormente. Secondo la medesima fonte inoltre, Lloris potrebbe anche liberarsi in anticipo dal Tottenham rispetto alla scadenza del contratto, consentendo così alla Lazio (o ad altre acquirenti, ndr) di poter risparmiare i soldi per l'acquisto del cartellino.