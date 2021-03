Non solo Maksimovic, Pau Torres e Lisandro Martinez. Nelle ultime ore stanno spuntando di nuovo tanti nomi in ottica Lazio, soprattutto per rinforzare un reparto in difficoltà come quello difensivo. Secondo diverse voci provenienti dal Belgio, i biancocelesti starebbero pensando ad un altro giovane. Si tratta di Ahmed Touba, centrale classe 1998 dell'RKC Waalwijk, club che milita in Eresivisie in Olanda. Il calciatore nato in Francia, ma con passaporto belga e algerino, ha una valutazione che si aggira sui 5 milioni di euro ed è in scadenza nel 2023.