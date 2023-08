Spunta l'ipotesi Gaetano Castrovilli per il centrocampo della Lazio. A riportare la notizia è il Corriere Fiorentino, secondo cui il calciatore sarebbe in rotta con la Fiorentina dopo la proposta al ribasso fatta dal club per il rinnovo di contratto. Un comportamento che il giocatore, classe '97, non ha gradito e per questo si starebbe guardando intorno. Su di lui si sono posati gli occhi di Napoli e Inter, ma anche i biancocelesti ci starebbero facendo un pensierino come possibile affare low cost per completare la linea mediana.