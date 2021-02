Lazio e Macron hanno dato vita a un binomio che prosegue dal 2012, periodo durante il quale il club capitolino ha portato a casa ben quattro trofei. Il sodalizio con l'azienda bolognese al momento è previsto fino al 2022, ma come riportato da Calcio e Finanza all'orizzonte si intravede un nuovo sponsor.



Si tratta di Castore Sportswear, marchio inglese che veste già squadre come il Newcastle e il Wolverhampton in Inghilterra e i Rangers in Scozia. Al momento, come riportato dal bilancio della Lazio stessa, l'accordo con Macron corrisponde a 3,277 milioni di euro. Stando alle indiscrezioni raccolte da Calcio e Finanza la partnerhip con Castore assicurerebbe minimo 4 milioni all'anno alle casse del club capitolino.