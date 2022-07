Lista della spesa per il mercato della Lazio. Oggi Il Messaggero racconta di un patto tra Lotito e Sarri su alcuni colpi di mercato da poter piazzare per irinforzare la squadra. Oltre ai nomi già arrivati, nell'elenco ci sono anche Zielinski e Ilic.



SOSTITUTI - Per entrambi si tratterebbe di un investimento pesante dal punto di vista economico. Il polacco del Napoli è l'obiettivo principale in caso di addio di Milinkovic, mentre per il veronese il discorso è un po' diverso. Con Setti c'è già un accordo di massima e di fatto l'affare è stato già bloccato dai biancocelesti. Il colpo verrebbe affondato immediatamente in caso di partenza di Luis Alberto, ma non è escluso che da qui alla fine del mercato l'operazione si possa fare anche senza la cessione di un big.



TESORETTO - Il tecnico toscano infatti un nuovo innesto a centrocampo lo ha chiesto a prescindere. I capitolini però devono prima riuscire a racimolare un tesoretto, abbattendo anche il monte ingaggi con la cessione di alcuni esuberi, per avere i fondi necessari a piazzare una ciliegina sulla torta.