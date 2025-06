Lazio, Stadio Flaminio: slitta la conferenza dei serivizi in Comune

Redazione Calciomercato

Fase interlocutoria per lanell'iter per il rifacimento delloSecondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport c'è stato uno slittamento in avanti dei tempi per l'avvio della conferenza dei servizi al Campidoglio a causa di alcuni nodi ancora da sciogliere. Lotito vuole presentare in Conferenza - organo del quale risulta decisivo il parere per l'avvio effettivo dei lavori - un piano perfetto in ogni sua parte, per evitare che possano esserci rallentamenti tecnici in seguito. Meglio risolvere prima e prevenire quindi ogni possibile diatriba, ma considerando che, non è così semplice mettere d'accordo subito tutti.

I passi avanti dei mesi scorsi nelle procedure per la presentazione ufficiale del progetto aveva lasciato immaginare che già ai primi di giugno l'iter di valutazione potesse prendere corpo. Invece c'è ancora da aspettare, ma il presidente biancoceleste e Senatore della Repubblica continua a lavorare sottotraccia per sistemare ogni dettaglio. Già un mese fa, si legge ancora nel CorSport,trovando così un'ulteriore sponda politica su cui appoggiare il proprio progetto. Le impressioni sulla riqualificazione del Flaminiomcontinuano ad essere più che positive, ma servirà ancora un po' di pazienza ai tifosi, a quanto pare, per veder concretizzarsi i prossimi passi.