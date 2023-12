Laha chiesto al Comune di Roma di. Lo riporta questa mattina il Corriere dello Sport. si tratta di un ennesimo capitolo della saga che riguarda l'impianto sportivo dell'omonimo quartiere romano, nel quadrante Nord della città. Lo stadio, ormai ridotto da anni a uno stato di abbandono, è oggetto di interesse del club diche avrebbe intenzione di riammodernarlo per farlo diventare la propria nuova casa.Nella giornata di ieri però l'Associazione Carteinregola, Fondazione Pier Luigi Nervi Project, DOCOMOMO Italia, Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli, VAS Verdi Ambiente e Società, Cittadinanzattiva Lazio hanno inviato congiuntamenteil cui oggetto era: "un rilancio rispettoso dell’opera architettonica vincolata e della sostenibilità del territorio". Nel testo si legge a chiare lettereLotito ha sempre detto che per rendere l'impianto funzionale alle esigenze del calcio attuale occorrerebbe prima di tutto un ampliamento delle tribune e la copertura delle stesse, in che implica evidentemente degli imponenti interventi strutturali rispetto all'attuale condizione dell'impianto. Il riferimento alla società biancoceleste è peraltro esplicito: "[...] proposte private per il suo restauro e riutilizzo, mai concretizzate, compresa quella ricorrente, ancora in questi giorni, da parte della Lazio". Inoltre, nella stessa mail si chiede anche che nessun progetto venga approvato prima di averne dibattuto con la città.