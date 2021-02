Mentre la Lazio augura il suo in bocca al lupo a Stefan Radu per una pronta guarigione (sono previste tre settimane di stop dopo l'intervento di ernia inguinale), abbraccia Lulic. Come riporta Il Messaggero infatti, dopo oltre un anno il capitano biancoceleste può tornare a giocare dal 1'. L'ultima presenza da titolare fu quel 5 febbraio 2020 contro l'Hellas Verona, match durante il quale Lulic fu costretto a uscire nel suo minuto, il 71', per la caviglia dolorante alla quale in seguito si sarebbe operato per tre volte. Ora l'incubo è finito, e chissà se contro la Sampdoria il bosniaco potrà indossare di nuovo la sua fascia da capitano.