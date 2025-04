Lazio, stagione finita per Lazzari: ecco quanto dovrà stare fuori il terzino zio

Getty Images

Dopo Patric e Nuno Tavares anche per. Il terzino destro della, scrive questa mattina il Corriere dello Sport, dovrà stareper il problema al polpaccio accusato nella gara contro il Genoa. A Marassi ha alzato bandiera bianca a metà partita e ha già saltato la sfida col Parma due giorni fa. Facendo due conti, un suo rientro in campo potrebbe avvenire al massimo per l'ultima giornata all'Olimpico contro il Lecce. Ma se non ci fosse più nulla per cui lottare per la Lazio, non è escluso che a Formello si scelga di non accelerare il tempi.

In attesa di comunicazioni ufficiali dal club, le indiscrezioni sulle visite di controllo svolte da Lazzari parlano di uno stiramento. Problematica di cui l'ex Spal ha sofferto già diverse volte in passato. Quest'annoe che lo ha tenuto fuori un mese. Le criticità nel ruolo dei terzini - visti anche i sette infortuni muscolari di Tavares - sono uno dei fattori che indurranno la società ad intervenire sul mercato in estate.