Trattativa in stallo tra Paok Salonicco e Lazio per Marcos Antonio. Il nodo lo spiega questa mattina il Corriere dello Sport: i greci propongono un prestito con diritto di riscatto di 5 milioni mentre i biancocelesti ne vorrebbero 9. E soprattutto vorrebbero che il riscatto fosse obbligatorio. C'è ancora distanza quindi, ma i colloqui andranno avanti anche oggi per provare a sbloccare la situazione. Senza l'uscita del centrocampista brasiliano (o quella di Basic) difficilmente la Lazio chiuderà un altro colpo in entrata.