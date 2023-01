Esami strumentali in Paideia stamattina per Ciro Immobile. Come si legge nel comunicato ufficiale diffuso dalla Lazio, il centravanti prosegue il suo protocollo di recupero dall'infortunio alla coscia destra e sarà monitorato giorno per giorno. Sarri attende conferme dopo l'ottimismo, suo e del calciatore stesso, dei giorni scorsi. Le sensazioni positive però vengono comunque trattate con cautela dai medici: il capitano biancoceleste non sarà sicuramente a disposizione per domenica contro la Fiorentina. Proverà ad esserci per la sfida alla Juventus in Coppa Italia, altrimenti se ne riparlerà direttamente per Hellas-Lazio, il prossimo 6 febbraio.