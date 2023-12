Senza Luis Alberto, fuori per infortunio, stasera in Coppa Italia dovrà essere Daichi Kamada il faro del centrocampo della Lazio. Contro il Genoa il giapponese avrà una nuova chance dall'inizio. Forse l'ultima per poter convincere tutto l'ambiente laziale di poter dare qualcosa in più in campo.



Sarri lo apprezza, ma in questa prima parte di stagione non ha trovato il modo di farlo convivere con Luis Alberto. E quando è stato chiamato in causa comunque l'ex Eintracht non è riuscito quasi mai ad importsi, eccezion fatta per il suo gol a Napoli. Le aspettative su di lui erano alte e lui stesso si augurava di avere più spazio. Oggi può essere la sua occasione di riscatto.