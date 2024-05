Lazio, stasera un occhio a Fiorentina-Napoli per un posto in Europa League: ecco le possibili combinazioni

, per assicurarsi un posto in. I biancocelesti dopo il successo contro l'Empoli della settimana scorsa sono già sicuri di partecipare alle competizioni europee l'anno prossimo, ma resta da definire quale delle tre. La Champions è ancora possibile matematicamente, ma serve un incastro di risultati molto complicato. L'Europa League è decisamente più probabile e, tra l'altro, ritentuta dalle parti di Formello molto più appetitosa della Conference. E proprio il match di stasera al Franchi stabilirà di fatto quanti punti dovranno fare gli uomini di Tudor per garantirsi la partecipazione alla ex Coppa UEFA.

Con la vittoria della Juventus in Coppa Italia e il 5° posto in A che garantisce la partecipazione in Champions League, in Europa League andranno per ora la 6a e la 7a classificata (l'eventuale vittoria dell'Atalanta contro il Leverkusen in finale il 29 maggio potrebbe però cambiare questo scenario, ndr). La Lazio attualmente è settima a 59 punti. La Fiorentina insegue a 53 e il Napoli è a 51.- che devono recuperare anche una gara e quindi potrebbero potenzialmente chiudere il campionato a quota 62 -tra Inter e Sassuolo per essere certi di mantenere la posizione (gli scontri dirertti sono pari, ma per il momento la squadra toscana ha una migliore differenza reti generale).Calcoli a parte, la Lazio vuole regalarsi un finale di campionato in crescendo, magari provando pure uno scherzetto finale alla Roma, ma con la trasferta di Milano contro l'Inter domenica sera l'impresa appare ardua. Assicurarsi quasi al 100% il posto nella seconda competizione europea alleggerirebbe non poco gli animi di Immobile e compagni in vista degli ultimi due impegni.