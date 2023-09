La Lazio non batte il Torino da tre anni. Sono numeri da incubo quelli dei biancocelesti contro i granata nell'era Sarri. L'ultimo successo biancoceleste è del 1 novembre 2020, in trasferta: era la partita del gol di Caicedo del 3-4, a tempo scaduto. L'ultimo successo a Roma invece è addirittura del 30 ottobre 2019. Quattro pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque occasioni: numeri che descrivono i piemontesi come un'autentica bestia nera per i capitolini e, nelle ultime due stagioni, per lo stesso allenatore toscano



Sarri non ha mi battuto Juric da quando siete sulla panchina della Lazio e in assoluto sono solo tre i suoi successi, su nove confronti, contro il collega croato. Solo due i gol segnati da Immobile e compagni negli ultimi quattro incontri. Premesse non certo beneauguranti per i biancocelesti che domani si preparano ad affrontare una sfida diventata già decisiva per il prosieguo della stagione.