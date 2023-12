Solo 4 vittorie dal 2017 a oggi per la Lazio senza Luis Alberto e Immobile in campo. A riportare il dato da incubo è il Corriere della Sera, che sottolinea anche come nelle 14 occasioni in cui entrambi non sono stati a disposizione i biancocelesti non abbiano mai brillato: 5 i pareggi e altrettante le sconfitte tra campionato e coppe. Dei ko, 3 sono arrivati in Europa League, mentre uno dei segni X fu quello di Crotone nel 2018, che di fatto costò il mancato accesso alla Champions League (poi persa definitivamente all'ultima giornata in casa contro l'Inter).



Venerdì all'Olimpico contro il Frosinone gli uomini di Sarri proveranno a migliorare la statistica e lo stesso dovranno continuare a fare per i successivi incontri almeno (nell'ipotesi più ottimistica) fino alla Supercoppa. I tempi di recupero per il capitano e il vice della Lazio non sono infatti brevi. Entrambi rischiano di star fuori circa un mese.