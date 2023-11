La Lazio ha già giocato cinque sfide, in queste prime dieci giornate di Serie A, contro squadre finite tra le migliori otto della passata stagione. Tre vittorie, contro Fiorentina, Atatalanta e Napoli, e due sconfitte, con Milan e Juventus, che proiettano i biancocelesti a 9 punti in questa speciale classifica, alla pari con l'Inter capolista, che però di scontri diretti ne ha giocati solo 3 (vincendoli tutti).



Solo il Milan ha avuto un calendario altrettanto pieno di big match in questo avvio di campionato. Ma i rossoneri hanno totalizzato 7 punti in cinque gare. Tra i top club la peggiore in questa graduatoria parziale è la Roma che ha giocato solo due scontri diretti (contro Milan e Inter) e li ha persi entrambi.